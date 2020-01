Artiklen: Byggefond politianmelder medarbejder for bedrageri for millioner

En medarbejder har ifølge By & Byg begået dokumentfalsk og bedrageri for omkring 15 millioner kroner.

Realdania By & Byg har bortvist og politianmeldt en nu tidligere medarbejder for dokumentfalsk og bedrageri.

Det oplyser Realdania By & Byg torsdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

- Vi ser på sagen med dyb alvor og bekymring, udtaler administrerende direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.

- Ordentlighed er en kerneværdi for Realdania og for datterselskabet Realdania By & Byg. Det er en værdi, vi værner meget om, og sagen er derfor overgivet til politimæssig efterforskning.

Det er endnu ikke fuldt afdækket, hvor stort et beløb, det drejer sig om. Det skal afklares ved en revisionsgennemgang og den kommende politiefterforskning.

- Med det store forbehold, at gennemgangen og efterforskningen kan vise noget andet, så er vores bedste bud, at sagen omhandler et beløb i omegnen af 15 millioner kroner, siger Peter Cederfeld.

- Vi tager sagen meget alvorligt. Og selv om vi allerede har meget grundige kontrolsystemer, er vi i gang med at gennemgå dem omhyggeligt for at sikre, at alle systemer og kontrolmiljøer bliver testet og justeret med det formål at undgå noget lignende i fremtiden.

Realdania og Realdania By & Byg har af hensyn til den politimæssige efterforskning på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen, lyder det i pressemeddelelsen.