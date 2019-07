Byggedirektør idømmes fængsel for ulovlig arbejdskraft

En direktør i et byggefirma idømmes ved Københavns Byret 60 dages fængsel for simpel dokumentfalsk og for at hyre ulovlig arbejdskraft.

Mandens selskab idømmes desuden en bøde på 110.000 kroner.

En række falske id-kort var centrale i sagen mod direktøren, der kommer fra Litauen. Han var anklaget for groft dokumentfalsk og for at have tjent penge på at beskæftige en gruppe illegale arbejdere fra Ukraine.