Busser skal også skære i passagerantallet den næste måned

Ligesom de øvrige restriktioner i Danmark er blevet forlænget frem til 28. februar, har Transportministeriet også forlænget restriktionerne for offentlig transport.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse søndag.

En række skærpede tiltag for den offentlige transport gælder derfor også frem til 28. februar.

Det gælder blandt andet kravet om, at fjernbusserne kun maksimalt tager halvdelen af det normale antal passagerer med.

Også tog, metro og busser skal fortsat køre med begrænset belægning.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) udtaler i meddelelsen, at der i øjeblikket er godt styr på epidemien, men det skyldes, at de fleste holder fast i restriktionerne og anbefalingerne om eksempelvis afstand.

- Vi ved dog også, at de mere smitsomme mutationer lynhurtigt kan blive en voldsom udfordring. Derfor er der brug for, at der er rigtig god plads i tog og bus til de mennesker, der skal på arbejde, siger Benny Engelbrecht.

- Alle ansatte i den kollektive transport gør en kæmpe indsats for at komme igennem den her sundhedskrise. Det vil jeg gerne takke for, og jeg vil også gerne takke passagererne for den tålmodighed, de fleste udviser - for jeg ved godt, at netop tålmodigheden hos mange efterhånden er meget tyndslidt, siger ministeren.

Ud over de nævnte restriktioner skal man i øjeblikket også bære mundbind eller visir i offentlig transport.

Det var 28. januar, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde oplyste, at landets coronarestriktioner forlænges frem til 28. februar.

Statsministeren henviste til, at sundhedsmyndighederne forventer, at den såkaldte britiske variant af coronavirus vil toppe i februar.

Restriktionerne betyder, at langt de fleste butikker og forretninger skal holde lukket.

Restauranter og beværtninger må heller ikke servere på stedet, men må gerne sælge ud af huset.