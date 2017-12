Busplaner tilpasses Letbanen selv om den ikke er klar

Ifølge TV2 Østjylland foreslår Rejseplanen, at man kan rejse med Letbanen fra søndag. Desuden er der søndag en ny køreplan for flere busser, som tilpasses Letbanen.

Det ser ikke ud til, at Letbanen i Aarhus kommer til at køre søndag. Alligevel er Rejseplanen og busplaner indrettet efter, at den nye letbane kommer.

- Vi har hele tiden skulle gå ud fra, at den kører fra den 17. december, hvor vores køreplaner ændres. Indtil vi får en anden officiel melding, så er Letbanen en del af Rejseplanen fra søndag, siger Mette Julbo, presseansvarlig hos Midttrafik til TV2 Østjylland.

I en tale lørdag siger Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, at han ikke ved, hvornår Letbanen kommer til at køre. Det ser dog ikke ud til at blive i denne uge, som det ellers tidligere var meldt ud, at det muligvis kunne blive, lyder det.

Med den nye køreplan for busserne i Aarhus søndag, erstattes nogle busser helt af Letbanen, men andre skifter ruter og nummer.

Hvis Letbanen ikke kommer til at køre, vil Midttrafik sørge for at indsætte busser på ruten alligevel. Desuden vil Rejseplanen blive ændret til igen at foreslå busser i stedet for Letbanen.

- Skulle Letbanen ikke køre fra den 17. december, indsætter vi busser fra Park Allé til Skejby Sygehus. Rute 86 bliver ligeledes indsat mellem Nehrus Allé, Skejby Sygehus og Lystrup fra søndag, indtil Letbanen åbner på strækningen, siger Mette Julbo til TV2 Østjylland.