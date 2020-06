Bryllupper vil ikke blive undtaget tidlig lukning

- Private arrangementer på restauranter og andre serveringssteder kan ikke finde sted i tidsrummet mellem klokken 24 og klokken fem, idet det følger af den gældende forsamlingsbekendtgørelse, at serveringssteder skal holde lukket for offentligheden i dette tidsrum, skriver Statsministeriet ifølge BT.

Det sker i et svar til Venstre, efter at regeringen i sidste uge foreslog, at private arrangementer kunne blive undtaget forsamlingsforbuddet, der siden i dag, mandag, har været på 50 personer.

Det fik Venstre til at spørge, om den type arrangementer også ville kunne blive undtaget reglerne om, at der skal lukkes ved midnat.

- Baggrunden for lukkereglen er blandt andet, at natteliv først åbner i fase fire. Hvis der blev indført mulighed for at holde lukkede fester på restauranter, caféer, værtshuse og så videre efter klokken 24, ville det kunne medføre en de facto-åbning af nattelivet, skriver statsministeriet ifølge BT.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, skriver i en kommentar til svaret, at partiet har meget lidt forståelse over for den betragtning.

- Jeg tror, at mange danskere har glædet sig til, at de nu kan holde bryllupper og runde fødselsdage sammen med venner og familie.

- Men reelt bremser regeringen mange af de fester ved, at de ikke må fortsætte efter klokken 24, hvis det foregår i lejede lokaler eller på restauranter og hoteller, siger ordføreren.

- Jeg synes, at Mette Frederiksen og regeringen skulle se løsninger frem for begrænsninger.