Bryllupper og konfirmationer bør lukke senest klokken 22

Regeringen opfordrer til, at bryllupper og konfirmationer samt andre fester slutter senest klokken 22 i Storkøbenhavn på grund af den stigende udbredelse af coronavirus i hovedstaden.

De kan fortsat afholdes, hvis man lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Vores opfordring er, at man også lukker festen derhjemme klokken 22. Det gør vi for at reducere aktiviteten i nattelivet og den aktivitet, der kan være derhjemme, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde tirsdag.

Anbefalingen gælder i Storkøbenhavn, hvor smitten er steget de seneste uger.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger fremgår af styrelsens hjemmeside med overskriften "Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med covid-19".

- Man kan godt stadig afholde dem, hvis man kan indrette sig efter Sundhedsstyrelsens gode råd. Men den klare opfodring er, at festen slutter senest klokken 22, siger sundhedsministeren.

Der opfordres til, at andre arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds.

Desuden skal barer, caféer og restauranter i 17 hovedstadskommuner fra torsdag og 14 dage frem lukke klokken 22. Derudover bliver der indført krav om, at stående gæster skal bære mundbind.

Tiltagene gælder i 14 dage fra 17. september og foreløbigt frem til 1. oktober. Samtidig forlænges sænkelsen af forsamlingsforbuddet i Storkøbenhavn, der i øjeblikket er på 50 personer.

- Hvis ikke vi handler nu, så risikerer vi at stå på kanten af en anden bølge af corona. En ud af fem smittede er unge mellem 20 og 29 år. Derfor skal restriktionerne ramme nattelivet, siger Magnus Heunicke.

Der indføres et skærpet fokus på overholdelse af kravet om minimum en meters afstand for gæster i restauranter, på barer, caféer og lignende serveringssteder.

Det er op til ejere af serveringssteder at sikre, at gæster, der opholder sig uden for serveringsstedet, kan overholde anbefalingen om afstand på en meter fra næse til næse.