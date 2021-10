Bryghus beholder tilbud efter to shitstorme

Udgangspunktet for det hele var en ordre på øl bestilt af partiet Nye Borgerlige. På etiketten af dem var et billede af formand Pernille Vermund.

Et lille døgns tid stod den mulighed dog til at ophøre for så alligevel at få lov til at fortsætte.

Øletiketterne blev bemærket på sociale medier. I et opslag på sin Facebook-side skrev Thisted Bryghus lørdag, at nogle kunder reagerede og var sure.

- Til det kan vi kun lægge os fladt ned og beklage.

- Havde vi vidst, at den her sag ville give os så mange ridser i lakken, havde vi aldrig produceret øl til hverken Nye Borgerlige - eller andre politiske partier.

- Det kommer vi heller ikke til at gøre fremtiden, stod der i lørdagens opslag.

Søndag tog sagen så en drejning, da en ny storm af negative henvendelser ramte bryghuset efter beslutningen om at droppe de politiske etiketter.

Her blev der udsendt en pressemeddelelse fra bestyrelsen i Thisted Bryghus, hvor der stod, at opslaget lørdag var "forhastet og forkert", og at bryghuset fortsat ville tilbyde de særlige etiketter. Det ville også gælde politiske partier.

- Bestyrelsen forventer klart, at Thisted Bryghus både nu og for fremtiden betjener alle mulige kunder, uanset politisk observans, lød det fra bestyrelsen.

Ud over Nye Borgerlige har også Socialdemokratiet og SF tidligere benyttet sig af muligheden for at få lavet specielle øletiketter hos bryggeriet.

I Nye Borgerlige glæder det formand Pernille Vermund, at Thisted Bryghus har ombestemt sig og vil fortsætte sit tilbud med etiketterne.

Hun er dog uforstående over for en passage i lørdagens Facebook-opslag fra bryghuset.

Her stod der, at det er vigtigt for bryghuset at understrege, at man ikke blander sig i politik, at man er partipolitisk uafhængig, og at man "tager afstand fra enhver form for racisme".

Pernille Vermund tager afstand fra sammenkædningen til racisme og tror, at det er blevet skrevet som en konsekvens af den shitstorm, som bryghuset var endt i.

- Der er et lille segment af nogle meget tyranniske mennesker, som omtaler andre folk som racister eller tilsvarende, fordi det er mennesker, som har andre politiske holdninger på udlændingepolitik, end de selv har.

- Det er det, man har været oppe imod i mange år i udlændingepolitikken. Det ændrer bare ikke ved, at vi bestemt ikke er racister. Vi tager dyb afstand fra racisme, siger Vermund.

Søndag var det ikke muligt for Ritzau at få et interview med Thisted Bryghus.

I pressemeddelelsen fra bestyrelsen lyder det, at der fortsat er 100 procent opbakning til ledelsen og direktionen i Thisted Bryghus.

Bestyrelsen skriver også, at den anser sagen for lukket.

- Sagen, som voksede sig stor på de sociale medier hen over weekenden, er hermed et afsluttet kapitel for Thisted Bryghus, skriver bestyrelsen.

Thisted Bryghus er i dag et af de større bryggerier i Danmark.

De seneste år er bryggeriet flere gange kåret til "Årets Danske Bryggeri" af forbrugerorganisationen Danske Ølentusiaster.