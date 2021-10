Brushaner i tilbagegang - skrigørne i fremgang

Undersøgelsen er den nye rødliste for europæiske fugle. Rødlister er lister over, hvilke dyrearter, som er truede, og i hvilken grad.

35 fuglearter, som findes i Danmark, er på listen.

- Vi befinder os i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre-, plante- og svampearter er i fare for helt at uddø. Det sætter den nye europæiske rødliste for fugle en tyk streg under, udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) i en skriftlig kommentar.

17 danske fuglearter er blevet mere truede, i forhold til den liste som udkom for seks år siden. Omvendt har 21 danske fuglearter fået det bedre - de er enten ikke længere truede eller blevet mindre truede.

Organisationerne bag listen vurderer fuglearterne på en skala fra mindst bekymrende til uddød.

Vurderingen bygger på flere end 50 lande og territorier i Europa.

- Samtidig er det godt nyt, at en række fuglearter som eksempelvis isfugl og rød glente er rykket ud af den europæiske rødliste. Det viser, at det er muligt at vende arters tilbagegang, tilføjer Lea Wermelin.

Knud Flensted, der er biolog og naturpolitisk medarbejder hos Dansk Ornitologisk Forening, ser både positive takter og alarmsignaler ved den nye liste.

Han fremhæver fuglegruppen engfuglene som nogle af de arter, der har det svært i Danmark og på europæisk plan.

- Det er eksempelvis brushaner og rødben, som yngler på vores strandenge og ferske enge. De har det rigtig skidt i Danmark, og det har de så også på europæisk plan. Så det er jo alarmerende, siger han.

Omvendt har nogle af indsatserne for at forhindre ulovlig bekæmpelse af rovfugle, betydet at flere rovfugle er blevet mindre truede ifølge Knud Flensted.

Blandt de danske fugle, som er mere truede, er edderfuglen, vagtlen og rågen.

Til gengæld er isfuglen, sølvmågen og steppehøgen fløjet helt af listen.

Arter som dværggæs og store skrigeørne har også fået det bedre, men de er ikke helt af listen endnu.