Brostrøm vil vaccinere de store børn

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at alle børn i alderen 12-15 år skal tilbydes at blive vaccineret mod coronavirus.

Dermed følger Danmark USA, Canada, Israel og Tyskland, hvor mange børn allerede er vaccineret.

I første omgang bliver det med vaccinen fra Pfizer/Biontech. Den blev i slutningen af maj godkendt til børn ned til 12 år af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er dens effekt på børn 100 procent.

- Når vi kigger dokumentationen fra EMA igennem, er vi overbeviste. Vaccinen er meget sikker og tordnende effektiv til børn over 12, siger han.

Tilbuddet skyldes ikke så meget det enkelte barns egen risiko for at blive syg. Det skal i højere grad ses som en sikkerhed for at øge immuniteten i befolkningen.

Ikke mindst set i lyset af, at den meget smitsomme Delta-variant - tidligere kendt som den indiske variant - ventes at blive den dominerende i Danmark.

- I september vil vi være færdige med at tilbyde vaccine til alle over 16 år. Det er meget tilfredsstillende, siger Søren Brostrøm.

- Men vi har brug for mere befolkningsimmunitet. Derfor vil vi tilbyde vaccinen til 12- til 15-årige. Det vil medvirke til, at vi bevarer epidemikontrollen hen over vinteren.

Den nye plan blev fremlagt på et pressemøde torsdag med deltagelse af børnelægernes formand, Klaus Birkelund Johansen.

Men han og Brostrøm er dog ikke hundrede procent enige.

Børnelægerne ville foretrække at vente, indtil der er mere viden om Pfizer-vaccinen. For selv om den i studier har vist sig meget effektiv, så er studiet ifølge børnelægeformanden for lille.

Det burde have inkluderet flere end de 2000 børn, som det gjorde, og derfor kan han på nuværende tidspunkt ikke anbefale forældrene at takke ja på deres børns vegne.

- Jeg vil som børnelæge anbefale forældrene at afvente beslutningen, til vi har nogle flere informationer om vaccinen, siger Klaus Birkelund Johansen.

- Vi har tid til at vente, og vi står ikke på en brændende platform. Det bør være muligt at blive klogere.

Hidtil har det i Danmark som udgangspunkt været et kriterium kun at vaccinere børn mod sygdomme, der kan være alvorlige for det enkelte barn selv.

Det er blandt andet forklaringen på, at børn ikke vaccineres mod influenza.

Alligevel giver det mening at inkludere de 12- til 15-årige i vaccinationsprogrammet, siger Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

- Der er skeptikere, der vil spørge, hvorfor man vaccinerer børn, der måske ikke selv bliver så syge. Men det er jo ikke første gang, vi vælger at vaccinere for vores egen skyld såvel som for samfundets, siger Åse Bengård Andersen.

Hun henviser blandt andet til vaccinationen mod røde hunde, der indgår i børnevaccinationsprogrammet.

De kommende måneder vil Sundhedsstyrelsen følge med i internationale erfaringer og sikkerhedsdata, før planen endeligt realiseres.