Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen, mener, at det til vinter kan blive aktuelt at diskutere, om børn under 12 år også skal vaccineres mod coronavirus. (Arkivfoto)

Brostrøm venter debat om vaccination af børn under 12

Til vinter kan det blive aktuelt at diskutere, om børn under 12 år også skal vaccineres mod coronavirus.

Det siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, ifølge Børsen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi får diskussionen, siger Søren Brostrøm til mediet.

Han fortæller, at der i øjeblikket er forskning undervejs om coronavacciner til børn. Brostrøm forventer rapportering fra studierne sidst i år eller i begyndelsen af næste år.

Til den tid vil der derfor være anledning til at diskutere vaccinernes effektivitet og sikkerhed, fortæller han.

Hvis resultaterne fra studierne ser gode ud, så forventes det, at Pfizer/BioNTech og Moderna søger om godkendelse hos lægemyndigheder såsom EU's EMA og USA's FDA.

Derefter vil Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af, om det giver mening at implementere i Danmark.

- Så opstår selvfølgelig overvejelsen, om vi skal udvide målgruppen til under 12 år. Det vil afhænge af dokumentation, godkendelse, og hvordan epidemien ser ud, siger Søren Brostrøm til Børsen.

Han fortæller, at smitten til vinter især vil være at finde blandt børn under 12 år, fordi børnene i denne målgruppe ikke er blevet vaccinerede.

Han understreger dog, at børnene ikke bliver særligt syge.

I Danmark begyndte man 14. juli at invitere børn mellem 12 og 15 år til coronavaccination.

43 procent af børn mellem 12 og 15 år har modtaget første stik.

1,8 procent af aldersgruppen er færdigvaccinerede.

Klaus Birkelund Johansen, der er formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab, mener, at det er for tidligt at diskutere, hvorvidt børn under 12 år skal vaccineres.

Han peger blandt andet også på, at børn sjældent bliver alvorligt syge med corona.

- Jeg synes, man skal have nogle stærke argumenter for at vaccinere de unge. Der skal være helt styr på sikkerheden, før man kan overveje det, siger Klaus Birkelund Johansen til Ritzau.

- Man skal tænke sig godt om, før man vaccinerer den her gruppe af børn for at passe på andre, der er vaccinerede, og som kan blive tilbudt en tredje vaccine, hvis det viser sig at blive nødvendigt, siger han.