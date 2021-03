Sundhedsstyrelsen var nødt til at stoppe vaccinationerne med AstraZeneca-vaccinen, efter at der kom indberetninger om blodpropper ved personer, der havde taget vaccinen. (Arkivfoto)

Brostrøm om vaccinestop: Vi havde ikke noget valg

Indberetninger gjorde, at Søren Brostrøm ikke havde andre muligheder end at sætte AstraZeneca-vaccinen i bero.

Sundhedsstyrelsen havde ikke noget valg, mener direktør Søren Brostrøm om beslutningen om at sætte brugen af AstraZeneca-vaccinen i bero.

Det siger han til Jyllands-Posten.

- Vi reagerede på nogle indberetninger om mulige bivirkninger, som er kommet ind fra flere forskellige europæiske lande.

- Heriblandt et tilfælde fra Danmark med en person på 60 år, som har fået alvorlige blodpropper mange forskellige steder i kroppen efter at være blevet vaccineret med AstraZeneca, siger han.

Vaccinen, som kvinden blev vaccineret med, stammer fra det samme batch - eller parti - som en sygeplejerske i Østrig blev vaccineret med og døde halvanden time efter. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Fra samme parti har to andre sygeplejersker i Østrig fået blodpropper efter vaccination, men de er begge overlevet. Også Østrig har begrænset brugen af vaccinen.

Der er endnu ikke nogen dokumentation for, at der skulle være en sammenhæng. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har konkluderet, at der ikke er sammenhæng mellem vaccinerne og blodpropperne.

EMA mener desuden, at vaccinationerne med AstraZenecas vaccine sagtens kan fortsætte.

Ikke desto mindre mener Søren Brostrøm, at det er den rigtige beslutning at sætte vaccinationsprocessen i bero for en stund.

Lægemiddelagenturet har nemlig endnu ikke afsluttet sin undersøgelse af sagen, forklarer Søren Brostrøm

- Derfor går vi videre ud fra et forsigtighedsprincip i Danmark, siger han til Jyllands-Posten.

Norge fulgte umiddelbart efter Danmark trop og stoppede brugen af AstraZeneca-vaccinen. Her har der været ét tilfælde, hvor en person har fået en blodprop efter vaccination.

Ligesom for Østrigs vedkommende har myndighederne i Italien, Litauen, Luxembourg, Estland, Letland har myndighederne valgt at stoppe vaccinerne fra et bestemt parti af AstraZeneca-vaccinen.