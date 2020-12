Brostrøm: Indsatsen mod mink-smitte har været altafgørende

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm slog på tirsdagens pressemøde fast med syvtommersøm, at hans vurdering er, at indsatsen over for mink har været afgørende for, at smitten med covid-19 er kommet under kontrol.

Det gør han, efter at regeringen i starten af november beordrede alle mink i Danmark slået ned, da der var konstateret smitte fra mink til mennesker og mutationer af virus i mink.

Ordren skete dog uden, at regeringen havde sikret sig, at der var lovhjemmel på plads. Og derfor har sagen udviklet sig til et voldsomt politisk slagsmål.

Set fra et sundhedsmæssigt perspektiv er Søren Brostrøm dog ikke i tvivl.

- Der er ingen tvivl hos mig om, at det har været altafgørende for, at vi har kunnet bevare kontrollen over epidemien, at vi fik håndteret minksituationen.

- Også med det strategiskifte, der medførte, at vi har slået mange mink ned. Det, synes jeg, er værd at sige. Og jeg synes, at det er ordentligt at sige fra mig som sundhedsmyndighed, siger Søren Brostrøm og fortsætter:

- Vi skylder en tak til de minkavlere og de myndigheder, der har været en del af den vanskelige håndtering. De skal vide, at vi fra sundhedssiden mener, at det har været altafgørende.

Op gennem oktober steg smitten med covid-19 i specielt Nordjylland og andre områder med mange minkfarme.

Og siden sommerferien har der hos sundhedsmyndighederne været fokus på, at minkfarme kan fungere som smittereservoirs, hvor smitten rejser hurtigt fra mink til mink, muterer og spreder sig til mennesker.

Den 4. november igangsatte regeringen så, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Det er gået meget hurtigt og har medført hård kritik af en stribe myndigheder.

Søren Brostrøm sendte på pressemødet også en besked til de myndigheder, der har været med til få alle mink slået ned.

- Jeg vil også som myndighed anerkende over for fødevaremyndigheder, politi, beredskab, forsvar, kommuner og miljømyndigheder, at jeg godt ved, at det er hårdt at få kritik.

- Jeg skal ikke gøre mig som overdommer over kritikken, men jeg vil gerne sige, at den indsats, I har lavet, har været altafgørende, sagde Søren Brostrøm og afsluttede:

- Vi kan se, at vi meget hurtigt har fået kontrol over smitten i Nordjylland og ser mindsket smitte i Vestjylland.