Brostrøm: Hjertebetændelse efter vaccine kan være tilfældig

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er ikke "voldsomt bekymret" for, at vaccination med Pfizer/BioNTech kan udløse en sjælden betændelse i hjertemusklen.

Israelske medier har tidligere berettet om over 60 tilfælde af hjertebetændelse ud af fem millioner vaccinerede. De fleste tilfælde er blandt mænd under 30 år.

- Vi er ikke voldsomt bekymrede over signalet om hjertebetændelse ved vaccination af unge, siger Søren Brostrøm.

Direktøren mener ikke, at risikoen for hjertebetændelse kan sammenlignes med risikoen for sjældne blodpropper, som er set efter vaccination med vaccinerne fra AstraZeneca samt Johnson & Johnson.

Det skyldes ifølge Søren Brostrøm, at den mulige bivirkning ikke er lige så alvorlig som blodpropperne.

Derudover er der ikke påvist en direkte sammenhæng mellem hjertebetændelse og coronavaccination af børn og unge, påpeger direktøren.

- Det kan meget vel være en tilfældighed, siger han.

Det kan dog ikke udelukkes, at der er en sammenhæng.

- Vi revurderer løbende. Hvis der sker noget sikkerhedsmæssigt, hvilket jeg ikke regner med, så ændrer vi beslutningen, siger Søren Brostrøm.

På pressemødet deltager også børnelægernes formand, Klaus Birkelund Johansen, fra Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS).

Han vil ikke på nuværende tidspunkt anbefale forældrene til de 12-15-årige at takke ja til vaccination, før man har undersøgt risici nærmere.

- Jeg vil som børnelæge anbefale forældrene at afvente beslutningen, til vi har nogle flere informationer om den her vaccine, siger han.

Formanden mener, at der generelt er behov for et større datagrundlag, før man træffer beslutning om at vaccinere børn mellem 12-15 år.

- Jeg synes, det ville være klogere at vente, til vi har et mere oplyst og velkvalificeret grundlag. Det ville jeg ønske, at man kunne gøre, siger Klaus Birkelund Johansen.

Han mener, at det ville være mere fornuftigt at træffe beslutningen tættere på september, hvor de første børn i givet fald skal vaccineres. Til den tid vil der være mere data, påpeger han.