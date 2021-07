Brostrøm: Bliv vaccineret før skolestart

- Jeg har en klar anbefaling til alle 12-15-årige og deres forældre: bliv vaccineret før skolestart, siger direktør Søren Brostrøm.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut har 36 procent i aldersgruppen allerede enten bestilt tid eller er blevet vaccineret.

Helt præcist havde 85.091 i gruppen onsdag fået første stik, mens 1192 er færdigvaccinerede.

Vaccination af børn har været omgærdet af debat, siden Sundhedsstyrelsen 17. juni på et pressemøde offentliggjorde sin anbefaling.

Børnelægernes formand, Klaus Birkelund Johansen, ville på det tidspunkt hverken anbefale eller fraråde forældre at lade deres børn vaccinere.

Det skyldtes, at børn sjældent bliver alvorligt syge af covid-19.

Samtidig efterlyste han og de praktiserende lægers videnskabelig selskab, DSAM, mere viden om mulige bivirkninger fra USA og andre lande, der siden foråret har været i gang med at vaccinere aldersgruppen.

- Det er træls, at vi ikke kan give en klar melding. Vi plejer at kunne bakke helhjertet op om vaccinationer. Men det kan vi ikke denne gang, fordi der mangler data, sagde næstformand i DSAM Bolette Friderichsen til Ritzau for godt to uger siden.

Nu er der ny viden, oplyser Sundhedsstyrelsen med henvisning til data fra det amerikanske center for infektionsforebyggelse og folkesundhed (CDC).

Bivirkninger hos de over 5,6 millioner børn i USA, som siden maj og indtil 27. juli har fået første stik, er velkendte. Det drejer sig blandt andet om svimmelhed, hovedpine, kvalme, opkastninger og træthed.

- Vi har kigget på de data, der er offentliggjort i USA, for at se, om der skulle være nye og alvorlige bivirkninger hos børn, siger Søren Brostrøm.

- Det er ikke tilfældet. Tværtimod er det bivirkningsmønster, man ser hos børn, fuldstændig det samme, som man ser hos voksne, og som vi kender.

Børnelægeformand Klaus Birkelund Johansen ønsker over for Ritzau ikke at udtale sig om, hvorvidt Dansk Pædiatrisk Selskab nu kan anbefale vaccination.

Men til B.T. sagde han onsdag, at han på baggrund af de amerikanske data er mindre bekymret, og at børnelægerne ikke længere fraråder vaccination.

Siden Sundhedsstyrelsen offentliggjorde sin anbefaling i midten af juni, er den mere smitsomme deltavariant vokset i udbredelse. Den udgør nu flere end ni ud af ti nye smittetilfælde.

Det underbygger behovet for en større grad af immunitet i befolkningen, siger Søren Brostrøm. Både for at beskytte ældre og sårbare, der ikke er vaccineret, eller som ikke er fuldt beskyttede.

Men også for sikre børnene - både mod at blive smittet og mod restriktioner og test.

- Vaccination kan være med til at normalisere hverdagen for børnene ved at reducere behovet for testning, hjemsendelse af skoleklasser og smitteopsporing, siger Brostrøm.