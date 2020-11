Brødre tiltales for drab på kammerat på Bornholm

Der er ikke grundlag for at henvise til paragraf om hadforbrydelser i drabssag, mener anklagemyndigheden.

To brødre tiltales for at have dræbt deres kammerat i en meget omtalt drabssag fra Nordskoven på Bornholm.

Drabet fandt sted om natten den 23. juni 2020, hvor en 28-årig mand blev tæsket med granrafter, stukket med en kniv og fik lagt et knæ på sin hals.

Anklagemyndigheden afviser, at der var tale om en hadforbrydelse.

Det skriver Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Der var efterfølgende mange spekulationer - både blandt politikere og på sociale medier - om, hvorvidt drabet var racistisk motiveret, da offeret var mørk med en mor fra Tanzania og en far fra Danmark.

Men på grund af brødrenes længerevarende venskab med den afdøde er der ikke fundet tilstrækkelig grundlag for at henvise til straffelovens bestemmelse om hadforbrydelser, skriver politiet i meddelelsen.

Var der ifølge anklagemyndigheden tale om en hadforbrydelse, ville man henvise til straffelovens paragraf 81 stk. 6.

Og i så fald ville der være tale om en skærpende omstændighed.

Brødrene har begge erkendt grov vold, men har afvist, at det var deres intention, at den 28-årige kammerat skulle dø.

Den ene af de tiltalte har i et retsmøde tidligere forklaret, at baggrunden for overfaldet var, at kammeraten havde opført sig seksuelt grænseoverskridende over for brødrenes mor.

I et tilfælde skulle han have voldtaget hende, lød forklaringen.

Derfor ville de give ham en "lærestreg", da de inviterede deres mangeårige ven ud til en shelterplads i Nordskoven en sen aften.

Den vold, de udsatte ham for, kostede den 28-årige livet.

Teorien om, at episoden var racistisk motiveret, blussede op, da det kom frem, at den ene af brødrene havde tatoveret et hagekors på det ene ben, og at den 28-årige inden sin død fik et knæ for sin hals.

Sidstnævnte gav mindelser om drabet på den sorte mand George Floyd, der kort inden mistede livet i Minneapolis i den amerikanske stat Minnesota.

Episoden medførte voldsomme demonstrationer.

George Floyd døde, da en politibetjent lagde sit knæ på hans hals under en anholdelse, hvilket resulterede i, at manden ikke kunne trække vejret.

I den danske drabssag har både anklagemyndighed, de sigtede og flere vidner løbende gennem sagen afvist, at racisme spillede en rolle.

Sagen fra Nordskoven behandles som en nævningesag den 30. november og den 1. december ved Retten på Bornholm.