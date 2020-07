Brødre sigtet for drab på Bornholm forbliver fængslet

Et brødrepar, der er sigtet for at have slået en mand ihjel på en shelterplads på Bornholm i slutningen af juni, skal fortsat sidde varetægtsfængslet i sagen.

- Der er en risiko for, at du vil afstemme forklaringer med din bror, eller det kan også være med familiemedlemmer, som du taler med, siger dommeren til lillebroren.

Varetægtsfængslingen stod til at udløbe for begge brødre onsdag, men den ældste af de to var frivilligt gået med til at forlænge fængslingen. Derfor er han ikke at se onsdag i retslokalet i Rønne.

Det er dog den yngste, som er igennem via video sammen med sin forsvarer, Asser Gregersen.

Her argumenterer advokaten for, at hans klient skal sættes på fri fod, og han henviser blandt andet til, at begge brødre har afgivet forklaring om deres rolle i volden, der førte til, at en 28-årig mand i slutningen af juni blev dræbt.

Desuden er både "venner, pårørende og værthusvenner" afhørt i sagen, og både de og de sigtede har forklaret, at overfaldet intet havde med racisme at gøre.

- Efter min mening er der nu klarhed over forløbet, siger Asser Gregersen.

Han modtog tirsdag en obduktionsrapport i sagen. Den konkluderer ifølge forsvareren, at det var al den vold, som den 28-årige blev udsat for, der tilsammen slog ham ihjel.

- Man kan altså ikke sige, at det er særligt den ene eller den anden form for vold, men det er den samlede mængde, siger Asser Gregersen.

Begge brødre har forklaret, at de var på gerningsstedet, og de har tilstået grov vold mod den dræbte. De nægter sig dog skyldig i drab og afviser dermed, at det var deres hensigt, at den 28-årige skulle dø.

Chefanklager Benthe Pedersen Lund mener ikke, at det står klart, hvem der gjorde hvad, op til at den 28-årige døde. Det giver dommeren hende ret i og bruger det som en af grundene til, at lillebroren forsat skal sidde fængslet.

- Selv om det er det samme, du og din bror har erkendt, er der divergerende forklaringer om, hvad der er sket på gerningsstedet, siger dommeren.

Begge brødre er fængslet frem til 19. august.