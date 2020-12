Brødre får 14 års fængsel for brutalt drab i Nordskoven

Det har et nævningeting i Retten på Bornholm tirsdag afgjort i sagen, der har tiltrukket mange journalister langvejs fra.

Brødrene Magnus og Mads Møller får 14 års fængsel for drab, da de en nat i juni tævede deres 28-årige kammerat Phillip Johansen ihjel i Nordskoven på Bornholm.

23-årige Magnus Møller og 26-årige Mads Møller har begge erkendt, at de tog med Phillip Johansen ud i skoven, fordi de ville give ham "en lærestreg".

Det var ikke meningen, at han skulle dø, har de sagt. Men nævningene og dommerne var enige om, at de skulle dømmes for drab og ikke vold med døden til følge.

I mindst 15-20 minutter udsatte de Phillip Johansen for særdeles kraftfuld, mangeartet og brutal vold, som kan karakteriseres som mishandling.

Brødrene har straks anket dommen til landsretten i håbet om at blive frifundet for drab og kun dømt for vold med døden til følge, der straffes mildere.