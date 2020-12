Flere end 20 journalister fulgte mandag og tirsdag retssagen om drabet i Nordskoven i Retten på Bornholm. Foto: Pelle Rink/Ritzau Scanpix

Brødre dømt for afstumpet drab i Nordskoven

På en bornholmsk shelterplads udsatte et brødrepar deres kammerat for omfattende, afstumpet mishandling og efterlod ham. Tirsdag fik de 14 års fængsel for drab.

Danmark - 01. december 2020 kl. 16:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Den 28-årige Phillip Mbuji Johansen led en grusom skæbne i Nordskoven på Bornholm, hvor han natten til 23. juni blev tæsket ihjel med en granrafte og brandvarme ildragere. Det har retssagen, der begyndte mandag i Rønne, vidnet om. Tirsdag blev sagen afgjort, da et enigt nævningeting i byretten idømte et brødrepar 14 års fængsel for drab.

