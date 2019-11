Britta opgav frivilligt rettigheder i tvist om udlevering

Britta Nielsen gav afkald på en række rettigheder, da hun i november sidste år skrev under på en udleveringsaftale, som hurtigt fik sat hende på et fly fra Sydafrika til Danmark.

Anklager Lisbeth Jørgensen læser op fra aftalen, som er underskrevet af Britta Nielsen. Her er den såkaldte specialitetsregel også specifikt nævnt. Den betyder, at man alene kan blive retsforfulgt for det, der står i udleveringsbegæringen.

I aftalen skriver Britta Nielsen under på, at hun giver afkald på sine rettigheder, som man ellers ville have i en udleveringssag, og at hun er blevet gjort bekendt med specialitetsreglen og dermed er vidende om, at der kan komme yderligere anklager i Danmark.

7. november 2018 gav Rigsadvokaten grønt lys til, at man går videre med udleveringen. Dagen efter afholdes retsmødet i Sydafrika, hvor det besluttes, at Britta Nielsen kan udleveres. Hun rejser hjem, hvor hun bliver anholdt.

Få dage senere bliver hun fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg. Hun har siden da været frihedsberøvet.

Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, mener dog ikke, at Britta Nielsen er blevet vejledt godt nok.

Den tiltalte kvinde har tidligere fredag forklaret i retten, at hun hverken blev præsenteret for en sigtelse eller fik tolkebistand, da hun blev anholdt af politiet i Sydafrika. Hun fortalte, at det hele foregik "forjaget", og at hun ikke "vidste, hvad der foregik".