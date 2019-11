Britta kritiserer politiet: Fik ikke sigtelse eller tolk

Fredag formiddag fortæller hun i Københavns Byret, at hun hverken fik en tolk eller blev præsenteret for en sigtelse, da hun blev anholdt af politiet i Sydafrika.

Det sker på foranledning af hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, der har ønsket at spørge ind til tiden i Sydafrika, efter at hun blev anholdt den 5. november sidste år.

- Jeg er i en lejlighed, hvor jeg er kommet aftenen før. Om morgenen banker politiet på døren. Da jeg åbner, vælter der en masse folk ind.

- Jeg bliver bare sat op ad væggen, og så løber de rundt og laver en masse ting.

- Det hele er forfærdeligt hektisk, og ingen forklarer, hvad de går og laver. Jeg føler, jeg er i en temmelig presset situation.

- Blev du præsenteret for en sigtelse?, spørger hendes forsvarer.

- Nej, lyder svaret.

Til stede i lejligheden var også en dansk politibetjent.

- Den danske betjent siger, at jeg skal lave noget kaffe. Jeg spørger, om jeg kan få adgang til min danske advokat, for jeg ville gerne have nogle råd. Jeg får bare et henholdende svar om, at det er der ikke tid til.

- I første omgang spørger jeg lederen hos sydafrikansk politi. Han siger, at han ikke har tid. Så spørger jeg den danske betjent. Og han siger, at han ikke har nogen autoritet, så vi må vente til der er tid.

- Den danske betjent agerede tolk. Jeg har lidt kendskab til skoleengelsk, men de taler sådan noget med hollandsk dialekt. Jeg kan slet ikke følge med. Jeg får ikke noget indtryk af, hvad der foregår.

Nima Nabipour har tidligere i sagen givet udtryk for, at Britta Nielsen ikke er blevet vejledt ordentligt forbindelse med udleveringsaftalen.

- Min advokat siger, at der er nogle papirer på engelsk, jeg skal underskrive. Jeg spørger, om jeg kan få det på dansk.

- Han svarer, at det er bare "noget legal stuff". Han siger, at det er vigtigt, at jeg skriver under, hvis jeg vil hjem til Danmark.

Udleveringsaftalen er interessant, for den gik på, at Britta Nielsen ville blive løsladt i Sydafrika, hvorefter hun frivilligt ville tage med danske betjente til København. Det skete også, og på dansk jord blev hun så anholdt.

Hun skrev i den forbindelse også under på, at hun var indforstået med, at den danske anklagemyndigheden kunne rejse tiltale for mere end anholdelseskendelsen gik på.

Da der blev rejst tiltale i sagen, valgte anklagemyndigheden at henføre sagen under paragraf 88.

Paragraffen siger, at strafferammen i grove sager kan øges med 50 procent. Det betyder i denne sag, at strafferammen vil vokse fra 8 til 12 år.

Og det underliggende spørgsmål er, hvorvidt Nima Nabipour kunne have forhindret det, hvis der var blevet indgået en formel udleveringsaftale.

Spørgsmålet om paragraf 88 tages først op ved proceduren.