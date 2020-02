Britta Nielsens svigersøn får fængselsstraf for hælervarer

Straffen lyder på otte måneders fængsel, hvoraf to måneder skal afsones. Resten gøres betinget af, at han skal udføre samfundstjeneste i 120 timer.

Mandag er svindeltiltalte Britta Nielsens 38-årige svigersøn blevet dømt for at have været i besiddelse af diverse hælervarer.

Han var sigtet for groft hæleri, fordi han havde været i besiddelse af varer som eksempelvis værktøj, designmøbler og byggemateriale, selv om han vidste eller bestemt formodede, at genstandene stammede fra et strafbart forhold.

Varerne blev anslået til at have en værdi på mindst 700.000 kroner.

Ved domsafsigelsen lagde dommeren vægt på omfanget af varerne, hvilket forhøjede strafudmålingen. Derimod var sagens lange behandlingstid med til at reducere straffen.

Politiet fandt varerne den 21. marts 2018. Sagen har altså været undervejs i knap to år.

Forud for mandagens retsmøde havde svigersønnen allerede tilstået.

Under retsmødet kom det frem, hvordan han var kommet i besiddelse af hælervarerne.

Her forklarede han, at han var "tilbøjelig til at købe tingene og derefter sælge dem videre".

Han erkendte desuden, at han godt vidste, at varerne stammede fra et ikke-lovligt forhold - blandt andet på grund af varernes lave pris og det, at han blev kontaktet af sælgerne "i tide og utide".

Varerne var blandt andet to svanestole fra mærket Fritz Hansen, otte kasser med kosttilskud, en tremmesofa og en iMac-computer med tastatur og mus.

Varerne havde svigersønnen frem til 21. marts 2018. Da blev de fundet, mere end et halvt år før hans svigermor, Britta Nielsen, blev anmeldt og sigtet for svindel i Socialstyrelsen.

Det er ikke første gang, at svigersønnen dømmes for kriminalitet.

Ifølge B.T. blev han i 2014 idømt fire måneders fængsel for at have orkestreret et brutalt overfald på to mænd, og i marts 2019 blev han dømt for overtrædelse af knivloven.

Både forsvarer Nima Nabipour og anklager Danni Richter overvejer, om de vil anke afgørelsen.