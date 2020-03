Britta Nielsens søn løslades efter over et års fængsling

Anklager Kia Reumert siger god for, at sønnen løslades med det forbehold, at sagen kan fortsætte, selv hvis sønnen ikke skulle dukke op ved fremtidige retsmøder.

Britta Nielsens 39-årige søn, der er tiltalt for groft hæleri, løslades, efter at anklageren har indvilget i det.

- Hvis han unddrager sig den sidste del af sagen, kan den fremmes uden hans tilstedeværelse i sagen. Hans pas bliver inddraget af politiet, siger anklageren.

Løsladelsen er sket ved Retten i Glostrup tirsdag eftermiddag. Det sker, fordi sønnen ellers risikerer at skulle sidde varetægtsfængslet for længe i forhold til den straf, han kan idømmes.

De retsmøder i sagen, som var sat til marts, er nemlig blevet aflyst på grund af risikoen for spredning af coronavirus, og derfor bliver sagen forsinket.

Dommer, forsvarer og anklager er blevet enige om, at sagen skal fortsætte i april og maj.

Sønnen er tiltalt for samlet at have fået cirka 10,7 millioner kroner fra sin mor, som er dømt for svindel for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen. Det nægter han.

Ved tirsdagens retsmøde fik anklageren stillet de sidste spørgsmål til sønnen, og forsvareren ville ikke stille spørgsmål nu.

Sønnen forklarede, at han troede, at moren havde de mange millioner fra arv og forsikringer efter farens død.

Han fik først at vide, at hun svindlede, da hun betroede sig til ham i september 2018 - kort før hun blev politianmeldt, forklarede han i retten.

Han er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno, som blev fundet på hans computer og en ekstern harddisk, da han kom til Danmark i 2018. Det nægter han også.

Ifølge anklagen havde han 478 fotos og 571 videoer af børn under 18 år. 37 af videoerne var på computeren.

- Nu kan jeg ikke huske, at jeg har downloadet det, men det kan være kommet ned via en fildelingstjeneste ved en fejl, forklarede han i retten.

Anklageren dokumenterede, at otte af klippene blev set på computeren i oktober 2018.

- Det kan jeg slet ikke forstå.

- Jeg har ikke afspillet de der, lød det fra den 39-årige.

Britta Nielsens to døtre er også tiltalt for groft hæleri. Det gælder beløb på henholdsvis cirka 37,2 millioner kroner og knap 3,5 millioner kroner. De har ikke været fængslet.