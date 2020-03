Britta Nielsens søn levede af sin mors penge

Det gør han i Retten i Glostrup, hvor han sammen med sine to søstre er tiltalt for groft hæleri. Her kommer det frem, at han hovedsageligt har levet af sin mors penge hele sit liv.

For første gang udtaler Britta Nielsens 39-årige søn sig i et åbent retsmøde.

- Hvis vi snakker i Danmark har det været penge, jeg har fået fra min mor, siger han i Retten i Glostrup.

Dog har han også boet i Sydafrika, hvor han har tjent penge gennem investeringer, forklarer han.

Han fortæller, at han har haft en højrentekonto i Sydafrika, som han har tjent på. Pengene på kontoen kom fra moren.

Han har ikke haft arbejde i Danmark, siden han som ung havde ungdomsjobs.

Britta Nielsen blev i februar dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner fra 1993 til 2018. Han er tiltalt for groft hæleri for omkring 10,7 millioner. Han nægter sig skyldig.

Ifølge anklagen fik han som voksen flere gange overført beløb fra sin mor, som han skal have vidst eller formodet stammede fra kriminalitet.

Anklager Kia Reumert spørger ham blandt andet til, at han i 2008 fik først 20.000 kroner indbetalt til sin konto, og igen 78.000 kroner og så 25.000 kroner.

Han fortæller, at han ikke tjekkede, hvad der stod på kontoen, som han brugte af.

- Det gjorde jeg ikke i starten. Jeg husker på et tidspunkt, at jeg havde 400.000 kroner stående, fordi banken kontakte mig og ville høre til investering, siger sønnen.

Han fortæller, at han tænkte, at pengene kom fra arv.

- Det var noget udbetaling for min arv. Jeg kan ikke huske, hvornår hun (Britta Nielsen, red.) sagde det. Det er ikke beløb, jeg har holdt øje med, siger han.

Tidligere er det kommet frem, at arven fra faren, som døde i 2005, var på knap 300.000 kroner.

Britta Nielsens søn har i flere måneder ad gangen været i Sydafrika. I 2009 overdrog Britta Nielsen et hus i Sydafrika til sønnen, fordi der var uenigheder i bofællesskabet, og sønnen alligevel boede der.

Mens han var i Sydafrika fik han overført penge af moren.

- Jeg havde ikke en aftale (om at få overført penge, red.). Det var min del af arven, forklarer han.

Sønnen er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno, som blev fundet på hans computer og en ekstern harddisk, da han kom til Danmark i 2018.

De to søstre er tiltalt for beløb på henholdsvis cirka 37,2 millioner kroner og knap 3,5 millioner kroner.