Britta Nielsens dom står fast - anklager anker ikke

Dommen i sagen mod Britta Nielsen, der er dømt for millionsvindel i Socialstyrelsen, bliver ikke anket af anklagemyndigheden.

Det oplyser Søik, også kendt som Bagmandspolitiet, på Twitter.

Det var tirsdag i sidste uge, at Københavns Byret idømte Britta Nielsen fængsel i seks år og seks måneder for groft bedrageri for 117 millioner kroner. Svindlen foregik ved, at hun i sit arbejde overførte penge fra styrelsen til sig selv.

Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, oplyste efter dommen i sidste uge, at hun modtog dommen og derfor heller ikke vil anke.

- Min klient er lettet og glad for, at det hele er overstået, sagde han.

Dermed står byrettens dom fast.

I en pressemeddelelse oplyser Søik, at dommen ikke ankes, da den "ligger i den høje ende af praksis i sager om økonomisk kriminalitet."

- Vi har ikke tidligere haft en lignende sag i Danmark, men nu har vi fået rettens grundige vurdering af, hvilken straf en sådan langvarig og alvorlig forbrydelse udløser.

- Anklagemyndigheden forventer ikke, at landsretten vil komme frem til et markant anderledes resultat, og det er baggrunden for, at sagen ikke bliver anket, siger Kirsten Dyrman, statsadvokat, i pressemeddelelsen.

Det var anklagerne Lisbeth Jørgensen og Kia Reumert, der førte sagen mod Britta Nielsen i Københavns Byret. De krævede mindst otte års fængsel.

Alligevel var de også tilfredse, da de bagefter stod omringet af de mange journalister foran byretten.

- Det er en meget streng dom. Den lander på fuldstændig samme hylde som andre sager om den groveste økonomiske kriminalitet, sagde Lisbeth Jørgensen.

Sagen om Britta Nielsens svindel slutter dog ikke her. For onsdag i næste uge begynder en retssag mod hendes to døtre og søn, der er tiltalt for groft hæleri for omkring 51 millioner kroner, da de skal have fået del i de stjålne penge.