Britta Nielsen vidner mod sine børn: Jeg er ked af det

Britta Nielsen, der er dømt for svindel i Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, afgiver onsdag vidneforklaring i Østre Landsret, hvor en ankesag mod hendes tre børn er i gang.

Hvordan har du det med at sidde i retten i dag, spørger forsvarer Jan Schneider.

- Jeg er nervøs og ked af at være i en situation, hvor jeg skal se mine børn sådan her, svarer hun.

Britta Nielsens tre børn er alle i Retten i Glostrup dømt for groft hæleri.

Britta Nielsen har ikke vidnet i sagen før, da hun som deres mor har lov til at lade være.

Torsdag siger hun, at hun ser frem til at give sit syn på sagen.

- Jeg håber, at jeg i det hele taget kan give min baggrund for, at jeg sidder her i dag, og mine børn sidder på anklagebænken, siger Britta Nielsen.

På anklagebænken sidder Britta Nielsens tre børn - 41-årige Jimmy Hayat, 37-årige Jamilla Hayat og 34-årige Samina Hayat.

De er dømt i byretten for groft hæleri ved at have fået del i de penge, som Britta Nielsen tog fra Socialstyrelsen.