Britta Nielsen vidner i sag mod sine børn: Jeg er ked af det

Britta Nielsen, der er dømt for svindel i Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, afgiver onsdag vidneforklaring i Østre Landsret, hvor en ankesag mod hendes tre børn er i gang.

Hvordan har du det med at sidde i retten i dag, spørger forsvarer Jan Schneider.

- Jeg er nervøs og ked af at være i en situation, hvor jeg skal se mine børn sådan her, svarer hun.

Britta Nielsens tre børn er alle i Retten i Glostrup dømt for groft hæleri.

Britta Nielsen har ikke vidnet i sagen før, da hun som deres mor har lov til at lade være.

Onsdag siger hun, at hun ser frem til at give sit syn på sagen.

- Jeg håber, at jeg i det hele taget kan give min baggrund for, at jeg sidder her i dag, og mine børn sidder på anklagebænken, siger Britta Nielsen.

På anklagebænken sidder Britta Nielsens tre børn, 41-årige Jimmy Hayat, 37-årige Jamilla Hayat og 34-årige Samina Hayat.

De er i byretten idømt fængselsstraffe for groft hæleri ved at have fået del i de penge, som Britta Nielsen over 25 år tog fra Socialstyrelsen. Alle tre nægter sig skyldige.

Retten fandt det i juli sidste år bevist, at børnene måtte have indset, at det var sandsynligt, at værdier såsom huse, heste og biler, de fik af deres mor, stammede fra et kriminelt forhold, og at de havde accepteret det.

Mens Britta Nielsen taler, sidder hendes den yngste datter, Samina Hayat, og kigger ned i bordet. Jimmy Hayat og Jamilla Hayat kigger skiftevis ud i luften og på deres mor foran dem i vidneskranken.

I landsretten onsdag beskriver Britta Nielsen sig som en mor, som ønskede at give børnene alt, de pegede på. Om de så samlede på viskelædere, siger hun. Børnene fik mere end deres jævnaldrende.

- Jeg var som et monster, siger hun.

Britta Nielsen forklarer, hvordan hun lånte penge via kviklån, fordi familiens økonomi var presset. Hun kom i en situation, hvor det kneb med at betale regningerne.

Hun siger, at banken ville lægge hendes økonomi i faste rammer, og at det fik hende til at begynde med at tage penge fra styrelsen.

Britta Nielsen siger, at hun aldrig har talt med børnene om indholdet af sit arbejde i Socialstyrelsen. Børnene vidste, hvor hun arbejdede, men ikke hvad hun lavede. Hun talte heller ikke med dem om økonomi.