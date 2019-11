Britta Nielsen og andre superbrugere kunne omgå chefens stempel

For såkaldte superbrugere i Socialstyrelsen var det muligt at godkende udbetalinger og oprette sager, selv om den magt egentlig lå hos ledelsen.

Efter 2015 blev det en regel, at cheferne skulle give det blå stempel. Men godkendelsen kunne omgås.

- Som superbruger kunne du gå ind og fjerne fluebenet med, at det skulle ledergodkendes. Vi var flere, der kunne gøre det, siger vidnet, der også selv har gjort det i enkelte sager.

Hun ved ikke, om man kunne se i systemet, hvis fluebenet var fjernet. Men initialerne fra den, som har foretaget ændringer, ligger på sagen, forklarer vidnet.

- Det hele blev logget i sagsloggen på den sag, man godkendte, siger kvinden.

Vidnet sad i samme afdeling som Britta Nielsen i cirka 20 år. Tidligere er hun af Britta Nielsen blevet beskrevet som kontorets ekspert i Tas, der er styrelsens ene administrationssystem.

På kontoret var hun sågar blevet døbt "Tas-mama".

Undervejs kigger Britta Nielsen ikke meget på sin tidligere kollega. Britta Nielsen sidder bag sin forsvarer, advokat Nima Nabipour, som skærmer hende af. Hun lytter roligt til vidnet.

Når svarene bliver tekniske, hvisker hun indimellem til sin forsvarer.

Anklager Kia Reumert vil vide, om vidnet og kollegerne snakkede om, hvor mange penge de egentlig sad og arbejdede med.

- Vi snakkede om, at vi havde et stort ansvar, og at cheferne udviste os stor tillid.

- Vi havde ikke så mange ressourcer i styrelsen, men cheferne gjorde, hvad de kunne, for at give os spændende opgaver, og vi gjorde, hvad vi kunne for at honorere ledelsens tillid, fortæller vidnet.

Hun tilføjer, at kontrollen i dag er meget skrappere.

- Kontrollen er blevet skærpet. Vi er ikke længere superbrugere. Det er det væsentligste, siger hun.

Britta Nielsen er tiltalt for gennem sit arbejde i Socialstyrelsen at have svindlet styrelsen for omkring 117 millioner kroner gennem 25 år.

Hun har erkendt at have overført penge til sig selv, men hun erkender ikke fuldt ud, da hun ikke kan huske det hele.

Det er uvist, hvornår der falder dom i sagen.