Britta Nielsen idømmes seks et halvt års fængsel for svindel

Britta Nielsen idømmes fængsel i seks et halvt år for via sit arbejde i Socialstyrelsen at have svindlet for millioner.

Det har Københavns Byret afgjort tirsdag eftermiddag.

Hun er dømt efter tiltalen, der lød på svindel for omkring 117 millioner kroner. I løbet af 25 år overførte Britta Nielsen ifølge anklagen 300 gange penge fra Socialstyrelsen til sig selv.