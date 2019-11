Nyt retsmøde aflyst: Britta Nielsen er syg igen

Til dagens retsmøde var planen, at flere af Britta Nielsens tidligere kolleger skulle vidne. I stedet ville anklagemyndigheden fremlægge yderligere dokumentation.

Det vil hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, dog ikke sådan gå med til. Han påpeger, at han først skal have samtykke fra sin klient om, at sagen kan køre, selv om hun ikke er til stede.

Og efter en kort pause, hvor han har haft ringet til hende, meddeler han retten, at Britta Nielsen ikke kan give samtykke til, at der kan være et retsmøde uden hende fredag. Dermed er dagens retsmøde aflyst.

Når man er tiltalt, har man krav på at være til stede i retten.

Retten blev kontaktet om sygemeldingen klokken 08.31 fredag morgen.

Dermed er den hårdtpressede tidsplan skredet endnu engang. Egentlig skulle der have været dom i slutningen af november, men det løb er kørt for længst.

Faktisk er det uvist, hvornår sagen afsluttes.

Retsformanden vil meget gerne have, at der berammes endnu en dag i retten, men Nima Nabipour siger, at han har en meget stram kalender og derfor vil have meget svært ved at presse en ekstra dag ind på denne side af nytår.

- Det er meget beklageligt, siger retsformanden Vivi Sønderskov Møller.

På sagens første retsdag fik Britta Nielsen et ildebefindende efter frokostpausen og blev hentet med en ambulance. Retsmødet dagen efter var hun ikke til stede. Men dengang fortsatte sagen alligevel uden hende.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for cirka 117 millioner kroner fra de offentlige kasser, mens hun arbejdede i Socialstyrelsen.

Hun har erkendt, at hun overførte pengene til sig selv.