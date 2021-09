Britta Nielsen: Mine børn kendte først til svindlen til sidst

Hendes døtre fik det først at vide senere.

Det siger Britta Nielsen onsdag i Østre Landsret, hvor hendes børn er anklaget for groft hæleri. Her er Britta Nielsen, der er dømt for svindlen, mødt frem for at vidne. Hendes tre børn nægter sig skyldige.

Kendte dine døtre til kriminaliteten inden 9. oktober, hvor regeringen går ud med sagen i offentligheden, vil anklageren vide.

- Det mener jeg ikke, nej, svarer Britta Nielsen.

Undervejs i retsmødet har Britta Nielsen flere gange forklaret retten, hvordan det var hende, som stod for økonomien i familien. Både da børnene var små, og da de var voksne.

Det er, selv om det under retssagen flere gange er kommet frem, at Jimmy Hayat, der i dag er 41 år, og 34-årige Samina Hayat optræder med navn på skøder eller virksomhedsoversigter.

Britta Nielsen forklarer onsdag, at det var af praktiske grunde. Det gjaldt både i forhold til familiens hus i Sydafrika og til Samina Hayats ridning.

- Huset var mit, siger Britta Nielsen om huset i Sydafrika.

I alt er Britta Nielsens tre børn, Jimmy Hayat, Samina Hayat - og Jamilla Hayat, der er 37 år - tiltalt for samlet at have fået 50 millioner kroner af deres mor.

Det er ifølge byretten penge, som de ikke kan have undgået at vide kom fra kriminalitet.

Jimmy Hayat fik ifølge retten 10,7 millioner kroner. Mens Samina Hayat og Jamilla Hayat, fik henholdsvis 37,2 millioner kroner og 3,5 millioner kroner.

Forsvarer Jan Schneider spørger ind til, hvorfor hendes børn fik forskellige beløb.

Britta Nielsen forklarer, at hun var meget "bestemmende" som mor. Det kommer særligt frem i måden, hun dikterer børnenes fritidsinteresser.

Særligt den yngste, Samina Hayat, blev presset til at ride stævner, selv om hun ikke ville.

- Jeg får måske pacet hende i retning af, at det ikke bare er fritid. Men hun er så dygtig, at hun kan begå sig i den arena. Så derfor er der kanaliseret flere penge derhen, siger hun.