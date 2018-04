Britiske May gæster Løkke: Rusland står bag nervegiftangreb

Men under et besøg i Danmark gentager den britiske premierminister, Theresa May, at hun er sikker i sin sag.

Der er ikke fremlagt beviser for offentligheden for, at Rusland står bag et angreb med nervegift mod en russisk eks-spion og hans datter.

- Der er ingen anden mulighed, end at Rusland står bag, siger hun under besøget i Danmark, hvor hun holder et pressemøde med den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V).

Hun henviser til, at kemikere i Porton Down har undersøgt den nervegift, der er blevet brugt mod den tidligere russiske dobbeltagent.

Porton Down er et laboratorie under det britiske forsvar. Kemikerne siger dog, at de ikke er i stand til at bevise, at nervegiften, som blev brugt ved angrebet i Salisbury, kom fra Rusland.

Den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter blev alvorligt syge, da de blev eksponeret for nervegiften. De er ikke længere i kritisk tilstand.

Ifølge den britiske regering blev de forgiftet med novichok, som er af russisk oprindelse.

Direkte adspurgt, hvad der er af beviser for, at russerne står bag, svarer May:

- Porton Down er et verdensberømt laboratorie og har identificeret det som en militær nervegift af familien novichok, som er udviklet af russerne.

- Rusland anser visse afhoppere som mål og har tidligere været involveret i statslig finansieret snigmord. Vi mener, at Rusland har evnerne, hensigten og motivet til at udføre sådan et angreb, siger hun.

Hun uddyber, at det blev accepteret på et EU-topmøde i marts af stats- og regeringscheferne.

Løkke understreger, at Danmark står bag briterne i sagen.

- Det er vigtigt, at vi viser en samlet front og holder gerningsmændene ansvarlige, siger Lars Løkke Rasmussen.

Danmark udviser to russiske diplomater, ligesom flere andre EU-lande har udvist en række. Rusland har svaret igen ved at udvise samme antal fra de pågældende lande og har hårdnakket afvist beskyldningerne.

May understreger også, at Rusland må holdes ansvarlig, hvis det viser sig, at Bashar al-Assad-styret står bag weekendens angreb med kemiske våben i den syriske by Douma.

- Hvis det viser sig, at Assad-regimet står bag, så må de og deres støtter inklusive Rusland stå til ansvar.

- Det er et forkasteligt angreb, som har fundet sted. Det er ikke kun voksne, men også børn, som er blevet ramt, siger Theresa May.

Hun kritiserer samtidig Rusland for at blokere for undersøgelser af brugen af kemiske våben i Syrien.