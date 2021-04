Britisk koreograf død kort efter aflyst ballet i Danmark

- I den svære tid for vores familie beder vi offentligheden om at respektere vores privatliv, så vi kan sørge over vores tab, lyder det i en udmeldingen.

Scarlett var koreograf på forestillingen "Frankenstein", der skulle have haft premiere på Det Kongelige Teater i foråret 2022.

Fredag blev det dog meldt ud, at den er blevet droppet. Det skyldes, at der var kommet oplysninger frem om "uacceptabel adfærd" fra koreografen under prøveforløb i 2018 og 2019 ifølge teatret.

Det Kongelige Teater er dybt berørt af nyheden, siger teaterchef Kasper Holten i en skriftlig kommentar til flere medier.

- Vores tanker går til hans efterladte. Vores fokus er nu på vores medarbejdere og på at hjælpe og støtte dem i den kommende tid, skriver han.

Liam Scarlett blev en del af det britiske balletkompagni Royal Ballet som danser i 2006. I 2012 stoppede han for at fokusere på at være koreograf.

Det britiske kompagni siger ifølge nyhedsbureauet i en meddelelse, at det er "dybt berørt af nyheden om Liam Scarletts død".

Hans tid hos kompagniet stoppede i marts sidste år, efter at han blev anklaget for krænkende adfærd. En undersøgelse frikendte ham dog senere, skriver AFP.

Siden har Det Kongelige Teater haft en dialog med teatrets egne medarbejdere, som har samarbejdet med den pågældende koreograf.

Det er den proces, der fredag førte til, at teatret aflyste den kommende forestilling. Det vil til maj blive offentliggjort, hvad der skal erstatte den nu aflyste ballet.