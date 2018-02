Britisk crooner lægger vejen forbi Aarhus og Roskilde

- Vi glæder os til at præsentere god stil og forrygende popglamour med en af musikkens helt store stjerner. Bryan Ferry passer perfekt til de intime rammer i vores Store sal, hvor lyden er fantastisk.

- Det er vores ambition at hæve niveauet for vores rytmiske program, og derfor er vi glade for at føje endnu et stærkt internationalt navn til vores program, siger Musikhusets programchef, Mette Kier, i pressemeddelelsen.

Direktør René la Cour Sell fra Roskilde Kongrescenter er ligeledes tilfreds med tilføjelsen til musikprogrammet.

Han kan "næsten ikke få armene ned" over - som det eneste spillested på Sjælland - at kunne afholde en koncert med den britiske crooner til sommer.

- En eksklusiv koncert med så markant en international profil viser styrken i vores samarbejde med Gimle, siger direktøren til spillestedet Gimles hjemmeside.

Bryan Ferry har været aktiv musiker i fem årtier - både som en del af bandet Roxy Music og som solist. Han er blandt andet kendt for sangene "Slave to Love" og "Don't Stop the Dance".

Den 72-årige sanger gæstede senest Danmark i 2015, da han gav koncert i Vejle Musikteater og DR Koncerthuset. I 2011 spillede han i Musikhuset i Aarhus.

Sommerens to koncerter i Aarhus afholdes 13. og 15. juni, mens den britiske crooner 17. juni spiller Roskilde Kongrescenter op.

Billetsalget til sommerens tre danske koncerter starter 6. februar klokken 10.