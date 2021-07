Briter og amerikanere kræves fængslet i svindelsag om en milliard

De seks er tiltalt for bedrageri for 1,3 milliarder kroner, og anklageskriftet blev sendt til retten i april.

- Vi er således klar til at føre sagen, siger specialanklager Anders Møllmann fra Bagmandspolitiet i torsdagens retsmøde.

Kravet om varetægtsfængsling in absentia - altså uden at de pågældende er til stede - skyldes, at anklagemyndigheden vil have de seks udleveret til den kommende straffesag.

Den proces kan kun gå i gang, hvis en dommer har afsagt kendelse om, at der er grundlag for fængsling.

For de tre amerikanske mænd nøjes specialanklager Anders Møllmann med at bede om fængsling i surrogat.

Om det betyder et ønske om husarrest, fodlænke, deponering af pas eller andet i stedet for et ophold i en celle, kommer ikke frem, før dørene til retslokalet lukkes.

Dørlukningen har dommer Nanna Blach truffet beslutning om efter at have hørt argumenter for og imod.

Specialanklager Anders Møllmann siger, at det kan have en ødelæggende virkning på opklaringsarbejdet, hvis offentligheden får besked om sagens detaljer.

- Der pågår stadig efterforskning i sagskomplekset, det er en gigantisk stor sag, bemærker han.

For eksempel er politiet i gang med en skriftlig afhøring af en sigtet person, oplyser han.

I sagen om udbytteskat er de to briter Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson tiltalt for bedrageri for godt ni milliarder kroner.

Foreløbig er der kun afsagt en enkelt dom i komplekset. Den tyske bank North Channel Bank blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.