Syd- og Sønderjyllands Politi afsluttede efterforskningen af et "mistænkeligt dødsfald" i 2017. Året efter blev de dog kontaktet af engelsk politi, der mente, at en kvindes drukning var drab. (Arkivfoto)

Artiklen: Brite i retten for fire år gammelt drab i Danmark

Brite i retten for fire år gammelt drab i Danmark

47-årig mand er tiltalt for at have dræbt sin hustru på en ferie i Danmark. Dansk politi henlagde sagen.