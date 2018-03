Brian Mikkelsen: Handelskrig vil koste i både USA og Danmark

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) formåede mandag ikke at overbevise USA's handelsminister om, at det er en dårlig idé at hæve tolden på stål og aluminium.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han lyttede meget til det, jeg havde at sige, for det vil også få konsekvenser for amerikanske forbrugere og virksomheder, hvis der kommer en handelskrig, siger han.

Mødet med USA's handelsminister, Wilbur Ross, fandt sted mandag aften dansk tid.

Her blev der diskuteret præsident Donald Trumps varslede forhøjelse af told på stål og aluminium, som ventes at blive en realitet i denne uge.

Selv om Brian Mikkelsen ikke fik Wilbur Ross til at ændre mening om de nye toldsatser, kalder han mødet for "godt og konstruktivt".

- Men det afspejler også, at der kan være forskelle i vores opfattelse af handelspolitik.

- Vi havde en god diskussion af, at hvis det her accelererer, så vil det koste velfærd og arbejdspladser i både Danmark og USA, forklarer han.

Donald Trump vil hæve tolden på stål med 25 procent, mens tolden på aluminium skal hæves med 10 procent. Det skal ske for at beskytte amerikanske producenter.

Det har fået EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, til at true med at hæve tolden på flere amerikanske produkter blandt andet amerikansk whisky.

Ifølge Brian Mikkelsen afventer man nu fra dansk side, hvordan situationen udvikler sig.

- Næste skridt fra Danmarks side er at se, hvad amerikanerne beslutter sig for at gøre. Det er ikke bare et tweet, som skal afgøre det.

- Hvad bliver den reelle udmelding, hvad gør EU-Kommissionen, og så vil den danske regering til endelig stilling til, hvad vores reaktion så skal være, siger han.