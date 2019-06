Brev minder Mette F. om krav til bedre børnehaver

De løfter, der blev givet under valgkampen om bedre forhold i vuggestuer og børnehaver, er S-formand Mette Frederiksen nødt til at indfri.

- Vi er fuldstændigt overbevist om, at der ikke kan være nogen anden vej end at investere massivt i børnene. Det er der et kæmpe stort behov for, siger formand for Bupl Elisa Rimpler.

- Befolkningen har stemt på partier, der går ind for minimumsnormeringer, og som går ind for, at vi forbedrer kvaliteten for børnene i daginstitutionerne.

- Vi sender det her brev for at huske politikerne på, at der er et folkekrav, som de er nødt til at tage alvorligt, siger hun.

Regeringsforhandlingerne har været sat på pause på grund af Folkemødet på Bornholm, men genoptages lørdag klokken 9.

Bupl og FOA, der blandt andet organiserer pædagogisk personale, fremlægger i brevet til Mette Frederiksen en plan for en "genopretning" af børneområdet.

Der er fire hovedelementer:

Der skal indføres minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Målet er én pædagogisk ansat til tre børn i vuggestuerne og én til seks børn i børnehaverne.

Arbejdet med børn i udsatte positioner skal styrkes ved hjælp af en pulje til sociale normeringer i daginstitutionerne.

Fagligheden hos det pædagogiske personale skal styrkes.

Og endelig skal lederne være tættere på dagligdagen i institutionerne.

De røde partier, som aktuelt forhandler om en ny regering, er enige om, at børneområdet i kommunerne har brug for et løft.

En af de første opgaver for en kommende regering bliver at indgå den årlige aftale om kommunernes økonomi.

Men flere kommuner har allerede planlagt besparelser næste år. Det gør det særligt vigtigt at fastsætte nationale krav - herunder minimumsnormeringer - til børnepasningen, mener Elisa Rimpler fra Bupl.

- Nu hvor politikerne går ind i de afgørende behandlinger, er det vigtigt for os at vise, hvilken vej, vi mener, man bør gå, for at skabe bedst mulig trivsel og udvikling for alle børn, siger hun.

Med planen for børneområdet minder Bupl og FOA om, at Mette Frederiksen gik til valg på at blive børnene statsminister.