Bredt politisk flertal vil stramme regler for partistøtte

Det er for let at skjule større donationer til partier, mener flertal i Folketinget efter Britt Bager-sag.

Et flertal i Folketinget er klar til at ændre på partistøttereglerne, der gør det muligt at modtage op til 20.000 kroner i anonyme donationer.

Det sker i kølvandet på avisens afsløringer af en række anonyme donationer fra en enkelt mand til folketingspolitikeren Britt Bager (K).

I alt modtog Britt Bager, der dengang stillede op for Venstre, 100.000 kroner til sin valgkamp fra manden fordelt på fem overførsler fra flere forskellige virksomheder i hans navn.

På den måde kunne manden forblive anonym ved at omgå partistøttereglerne, der ellers kræver, at politikere og partier skal offentliggøre donorers identitet ved overførsler på over 20.000 kroner.

Der er tale om et klart hul i lovgivningen, mener flere partier, som nu vil sikre, at større donationer ikke bare kan deles op i mindre bidder og fordeles med flere virksomheder som afsender.

Britt Bagers tidligere parti, Venstre, som ikke tidligere har set behov for at ændre lovgivningen, er nu klar til netop det, skriver Politiken.

- Jeg vil ikke kommentere på enkeltsager. Men jeg kan sige, at vi i Venstre mener, at det ikke skal kunne lade sig gøre at omgå ånden i loven ved at dele donationer op på flere selskaber, som er forbundne, siger gruppeformand i Venstre, Karsten Lauritzen.

Britt Bagers nuværende parti, De Konservative, er også klar til at ændre reglerne.

Regeringen vil på den baggrund indkalde Folketingets partier for at drøfte, hvordan reglerne kan ændres.

Også De Radikale, SF og Enhedslisten er klar til at stramme partistøtteloven og lukke det hul, som Bagers anonyme donor benyttede sig af.

Flere eksperter vurderer desuden på baggrund af de nye oplysninger i Britt Bagers sag, at overførslerne er et af de tydeligste og mest konkrete eksempler på, hvordan man kan omgå partistøtteloven.

- Der er ingen tvivl om, at det er meget kalkuleret, når man splitter et bidrag på 100.000 kroner op i fem dele på den her måde.

- Det er oplagt, at det er den samme mand, som har givet pengene. Derfor er det klart i strid med lovens formål, siger partistøtteekspert og professor emeritus Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet til Politiken.