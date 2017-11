Bredt politisk flertal vil gøre livet surt for skattesvindlere

- Det bliver sværere at være skattesvindler med den aftale, vi har lavet, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Pakken skal blandt andet dæmme op for tonstunge beslaglæggelser af slik, øl og cigaretter, der er hentet ulovligt til landet og solgt uden afgifter.

Aftalen skal slå ned på konkursryttere, der opbygger store gældsposter til Skat og lader selskaber krakke, løber fra regningen og starter forfra i nyt selskab.

Desuden skal der være øget skattekontrol af små og mellemstore virksomheder.

Det skal alt sammen ske ved, at myndighederne arbejder tættere sammen og systematisk overvåger og mandsopdækker skattesvindlere blandt andet ved hjælp af digitale værktøjer.

Ministeren kalder det en markant forøgelse af Skats indsats. Ifølge ministeren får skatteområdet tilført yderligere 135 årsværk over de næste fire år.

Enhedslisten kalder det en god aftale rent indholdsmæssigt, men partiet gik alligevel fra forhandlingerne i sidste øjeblik.

Partiet var utilfreds med finansieringen, fordi 15 millioner kroner årligt skal komme fra besparelser på kørselsordninger til syge og ældre.

Det kan SF og de andre partier i aftalen dog godt leve med, fordi beløbet ikke er blevet reguleret siden 1996.

- Dem, der ellers skal betale 25 kroner i befordring, skal betale 37 kroner. Det, synes vi, er til at leve med.

- Det her handler også om at sikre finansiering til det velfærdssamfund, der skal betale for at bruge over en milliard kroner på befordring til genoptræning, siger skatteordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Både SF og Socialdemokratiet havde dog gerne set en mere omfattende aftale.

- Vi synes stadig, det er alt for uambitiøst, niveauet burde være langt større, men nu har vi fået slået hul igennem, siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

Skatteministeren fastholder dog, at der sættes hårdt ind.

- Det er en markant forøgelse af Skats indsats overfor momssvindel, organiseret svindel, og kontrol af små og mellemstore virksomheder. Selvfølgelig kunne man ønske sig mere.

- Men dels skal vi finde finansiering, og dels er den mest effektive måde at sikre, at virksomheder betaler deres skat ikke kun at kontrollere bilag, men at sikre, at svindelvirksomheder ikke bliver oprettet, siger Karsten Lauritzen.