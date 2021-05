Bredt flertal vil hjælpe ofre for genopdragelsesrejser

Bredt flertal vil fjerne bestemmelse om at fratage opholdstilladelse for mindreårige på genopdragelsesrejser.

Børn, der sendes på genopdragelsesrejse, skal ikke straffes yderligere ved at blive frataget deres danske opholdstilladelse.

Det er et bredt flertal i Folketinget enige om, skriver Information.

Højst usædvanligt har regeringen, Venstre, De Konservative, SF og De Radikale således fundet sammen om at støtte et beslutningsforslag fra Enhedslisten, der skal ændre udlændingeloven.

Konkret har Enhedslisten foreslået at ophæve en bestemmelse i loven, der fratager mindreårige udlændinge deres danske opholdstilladelse efter tre måneder, hvis de sendes på genopdragelsesrejse til udlandet.

- Det er ikke ofte, at regeringen og de borgerlige er positive over for Enhedslistens forslag om at ændre udlændingeloven, siger Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, til Information.

- Jeg er helt overbevist om, at det vil gøre en forskel for unge mennesker, som sendes på genopdragelsesrejse.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) påpegede under Folketingets behandling af beslutningsforslaget mandag eftermiddag, at børn og unge, der sendes på genopdragelsesrejse, fortsat risikerer at miste deres danske opholdstilladelse efter seks til 12 måneder, selv om reglen om de tre måneder fjernes.

Derfor vil regeringen til efteråret præsentere et lovforslag med yderligere tiltag for at hjælpe ofre for genopdragelsesrejser.

- Her skal vi være på børnenes side. Og vi trænger til ændringer af lovgivningen. Det har Enhedslisten fuldstændig ret i, udtaler ministeren til Information i en skriftlig kommentar.

Mads Fuglede noterede under folketingsbehandlingen, at han kun ganske sjældent "får mulighed for at stå på Folketingets talerstol som venstremand og omfavne et forslag fra Enhedslisten, sådan helt og uforbeholdent".

Bestemmelsen om bortfald af børns opholdstilladelse efter tre måneders genopdragelsesrejse blev oprindeligt indført for at afskrække forældre fra at sende deres børn af sted i første omgang.

Men ordførerne var under folketingsdebatten enige om, at det ikke har virket, og at reglen i stedet risikerer at gå hårdt ud over børnene.