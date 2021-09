Bred aftale skal sikre stabil omstilling

- Kendte vilkår i en lang periode gør, at der er tillid til fremtiden, og at der bliver investeret i den grønne omstilling, som er så vigtig, siger han til Ritzau.

Det er vigtigt, at den kommende landbrugsaftale bliver bred, så det også bliver en lang og stabil aftale.

Han er sammen med topcheferne i Danish Agro, DLG og Arla Foods medunderskriver på et åbent brev til politikerne.

Her opfordrer de fire chefer netop til, at man bliver enige om en bred aftale på Christiansborg.

Brevet kommer under de langstrakte forhandlinger på Christiansborg om en klimaplan for landbruget.

De fire topchefer opfordrer også til, at der bliver sat penge af til store grønne engangsinvesteringer i landbruget.

Regeringen har tidligere afvist at finde flere penge end de over 20 milliarder kroner, der allerede gives i støtte.

De blå partier har i et fælles udspil lagt op til at støtte landbruget med yderligere 750 millioner ekstra om året.

- Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv. Og den kommer ikke uden investeringer. Det er også det, vi har lagt op til i vores udspil, siger formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen.

Men ifølge rød blok har det blå udspil ikke håndfaste nok krav til landbruget, og udspillet blev derfor ikke taget godt imod.

Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S) afviste lørdag på Socialdemokratiets kongres, at det var nødvendigt med flere penge til aftalen.

Jais Valeur siger, at erhvervet allerede investerer massivt i den grønne omstilling.

- Men vi ser også, at der er et behov for at tilføre nogle midler. Det har man jo gjort i andre sektorer, tilføjer Jais Valeur.

Jais Valeur er også formand for Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrug.

Det er et partnerskab, som er nedsat af regeringen i 2019, og som skulle bidrage med initiativer til at hjælpe med at nå regeringens klimamål. Partnerskabet afleverede sin rapport i marts i fjor.

Partnerskabet har nævnt udtagning af lavbundsjord som en af de mulige initiativer i rapporten.

Jais Valeur peger på, at det kunne være en af de mulige engangsinvesteringer, som der lægges op til i brevet.

Direktøren håber, at det snart er muligt at komme videre. En landbrugsaftale har været diskuteret, siden rapporten kom for halvandet år siden.

- Jeg fornemmer ude på landet, at der er behov for en afklaring, siger han.

Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn har ikke yderligere kommentarer ud over, hvad han sagde på partiets kongres lørdag.