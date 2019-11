En bred politisk aftale sikrer, at der bliver sat omkring 250 millioner kroner af til at kompensere de naboer, der bliver generet af støj fra Flyvestation Skrydstrup, når de kommende F35-kampfly tages i brug. (Arkivfoto)

Bred aftale sikrer naboer kompensation for støj fra F-35-kampfly

Der er fredag indgået en aftale om kompensation til naboer for støj fra kommende F-35-kampfly ved Flyvestation Skrydstrup.

S-regeringen og de øvrige partier bag forsvarsforliget, det vil sige Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og Liberal Alliance, har aftalt en kompensationsmodel.

Aftalen sikrer cirka 250 millioner kroner til de naboer, der bliver støjmæssigt påvirket af nye F-35-kampfly ved Flyvestation Skrydstrup.

Pengene, som skal holdes inden for det samlede kampflybudget, skal bruges på opkøb af huse og støjisolering.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er tilfreds med aftalen:

- Det betyder, at vores kampfly kan flyve, når de kommer, og dermed beskytte Danmark og danskerne langt ind i fremtiden. Og samtidig er vi gode naboer, siger hun.

Modellen sikrer støjkompensation til over 1600 boliger i området omkring Flyvestation Skrydstrup.

Beboerne i de cirka 117 mest støjbelastede huse, som ligger i den såkaldt røde zone, kan vælge mellem enten støjisolering eller 140.000 kroner for støjkompensation.

De får også et tilbud om, at staten opkøber deres huse. Dette tilbud gælder i ti år.

Beboerne i den såkaldt gule zone på cirka 1500 boliger, hvor støjbelastningen er lidt mindre, får et tilbud om enten støjisolering eller 70.000 kroner for at kompensere for støjen.

Nogle af naboerne har været skeptiske over den økonomiske kompensation, som de er blevet stillet i udsigt.

Spørgsmål: Kan de være tilfredse, set med dine øjne?

- Denne model, som ligger nu, er mange gange større end det, som den tidligere regering havde på bordet. Det er fra min side, fordi jeg har lyttet til de bekymringer, der har været i lokalsamfundet, siger Trine Bramsen.

- Jeg tror, at uanset hvor meget jeg havde valgt at udvide den end de 250 millioner kroner, det kommer til at koste, og de over 1600 borgere, det kommer til at hjælpe, så vil der altid være nogle på den anden side af stregen, eller nogle, der syntes, at de skulle have noget mere.

- Jeg kan både se borgerne i området omkring Skrydstrup i øjnene, og jeg kan også se resten af Danmark i øjnene, siger forsvarsministeren.

I dag opererer der 44 F-16-fly fra Flyvestation Skrydstrup. De første af de i alt 22 kommende F-35-kampfly skal operere fra flyvestationen fra 2023, og de kommer til at lette og lande cirka to gange om dagen på hverdage.