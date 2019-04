Brandvæsener savner bedre sikring af historisk bygninger

Der mangler en plan for, hvordan man sikrer historiske bygninger i Danmark mod at gå op i røg.

- De historiske bygninger i Danmark kan godt brandsikres bedre end i dag. Vi er ikke gode nok til at have planer for at optimere brandsikkerheden, siger Bjarne Nigaard fra de kommunale brandvæseners sammenslutning.

Det er i mange tilfælde sådan, at der ikke er gjort noget for at øge brandsikkerheden, siden bygningerne blev opført, forklarer han.

Det er ikke altid tilstrækkeligt, mener Bjarne Nigaard.

- Det så vi eksempelvis med Svinkløv Badehotel fra 1920'erne. Her var udgangspunktet, at hvis man overholdt brandsikkerhedskravet på opførelsestidspunktet, så var det godt nok.

- Man kan godt diskutere, om det er godt nok. Det har i hvert fald den sørgelige effekt, at kulturarven ikke altid kan modstå en brand, siger han.

Danske Beredskaber er derfor gået sammen med ejerne af en række fredede bygninger repræsenteret ved foreningen Historiske Huse.

- Vi lægger op til via en frivillig dialog at prøve at finde nogle gode løsninger på, hvordan vi sikrer kulturarven bedre, siger Bjarne Nigaard.

Parterne skeler blandt andet til erfaringer fra Norge, hvor man har en national forebyggelsesstrategi med en særlig indsats rettet mod landets kulturarv og historiske bygninger.