Artiklen: Brandfolk forhindrede ild i at nå dieseltank med 50.000 liter

Brandfolk forhindrede ild i at nå dieseltank med 50.000 liter

Brandfolk må rive bygning ned bid for bid for at få bugt med de sidste rester af omfattende ildebrand.

En treetagers bygning med kontorlokaler og en busgarage i industrikvarteret Fabriksparken i Albertslund Kommune er natten til skærtorsdag blevet hærget af en større brand.

Bygningen er totalskadet, og for at kunne slukke branden fuldstændigt er man nødt til at rive bygningen ned. Det fortæller Kasper Ninn, der er indsatsleder ved hovedstadens beredskab.

- Vi er nødt til at skille bygningen ad for at kunne slukke branden helt. Så vi arbejder sammen med entreprenører med kraner, rendegravere og containere. Så bliver det grabbet ned, mens det bliver slukket, og så bliver det kørt væk, fortæller Kasper Ninn.

Meldingen om branden løb ind natten til skærtorsdag klokken 01.33. Da brandvæsnet nåede frem, havde ilden bredt sig til bygningens tag. Ud over en busgarage rummede bygningen også kontorlokaler.

Brandfolkene havde et særligt fokus på en stor tank med dieselolie, som befandt sig i forbindelse med bygningen. Tanken rummer 50.000 liter og ville kunne forårsage enorm skade, hvis den var blevet antændt.

Og det lykkedes dem at forhindre en lækage, fortæller Kasper Ninn.

- Der er stadigvæk diesel i den. Men vi samarbejder med forsikringsselskab og skadeservice om at få den tømt, så det ikke bliver et problem, hvis der skulle ske noget uventet, lyder det fra indsatslederen kort før middag.

Bygningen tilhører trafikselskabet Keolis, som blandt andet har bybusser kørende i København, Odense og Aalborg samt lokal- og regionalbusser over hele landet.

Kasper Ninn fortæller, at bygningens konstruktion gjorde det forholdsvis let for ilden at brede sig. Bygningens ydre bestod af ikke brændbare metalplader, men dens bærende konstruktioner bestod af træ og stål.

- I og med at der er en del træ i selve konstruktionerne, så har vi brandspredning og glødebrand mange steder, fortæller indsatslederen.

Status torsdag formiddag er dels, at man arbejder med færdiggørelsen af slukningsarbejdet og dels med at redde værdier fra bygningen.

- Og så har vi fokus på at få gang i busdriften igen. Der er sendt 15 busser af sted til undersøgelse for røgpåvirkning, før de kan komme i drift. Derudover er der flere busser, som skal ud fra området i løbet af dagen. Det er en større koordineringsopgave, fortæller Kasper Ninn.

Ifølge Kasper Ninn kommer den sidste del af slukningsarbejdet til at tage mange timer. Man er nemlig nødt til at gå forsigtigt frem med nedrivningsarbejdet, da der kan være fare for sammenstyrtning.

- Det er en langvarig proces, så vi forventer at være herude hele dagen og hele aftenen i dag også, siger han.

Hos Københavns Vestegns Politi lyder meldingen, at den røg, som fortsat kommer fra stedet ikke er farlig på afstand. Dog kan der være lugtgener.

Når brandvæsnet er færdige på stedet, skal politiet stå i spidsen for en brandundersøgelse, som skal kaste lys over brandårsagen.

Ingen personer er kommet til skade i branden.