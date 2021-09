Brandfolk er positive efter møde med minister om PFOS

Formanden for Brandfolkenes Organisation (BO), Keld Rasmussen, er positiv, efter at han torsdag har haft et møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om, at brandfolk selv har skullet betale for at blive undersøgt for det giftige stof PFOS.

- Vores beskæftigelsesminister var meget lyttende i forhold til de ting, vi foretager os i vores erhverv, og ville imødekomme os på stort set alle punkter, siger han.

Formanden siger, at han dog ikke er blevet lovet noget konkret om, hvorvidt og hvornår brandfolkene kan få taget blodprøve for at se, om de har PFOS i blodet. Og få betalt blodprøven. Hidtil har brandmændene ifølge BO fået oplyst, at de selv skal betale 2000 kroner for testen.

- Vi vil holde et skarpt øje med, at det her bliver fulgt helt til dørs, og det har jeg sagt til ministeren, siger Keld Rasmussen.

Om en måned vil Keld Rasmussen vende tilbage til beskæftigelsesministeren for at sikre sig, at det bliver gjort.

Sundhedsordfører i SF Kirsten Normann Andersen mener, at beskæftigelsesministeren omgående bør finde en løsning, så brandfolk kan blive tjekket for PFOS uden at skulle betale for det.

- Det kan godt være, at der bliver en diskussion om, hvem det er, der skal udrede den udgift, men det må vi finde ud af efterfølgende.

- Det er i hvert fald ikke brandmændene, der skal sættes i venteposition, siger hun.

I Korsør har borgere spist kød fra kvæg forgiftet med PFOS. Det stammede fra en nærliggende brandskole, hvor der blev brugt skum med PFOS i frem til 2011, hvor det blev forbudt at bruge.

Køer fra Korsør Kogræsserforening gik på en nærliggende mark i årevis og indtog stoffet gennem græsset. Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

Brandfolkenes Organisation betegner sig selv som en upolitisk fagforening for brandfolk.