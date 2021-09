Brandfolk: Hvorfor skal vi selv betale for test af giftigt stof

Hos Brandfolkenes Organisation, BO, møder det kritik, at brandfolk selv skal betale for at blive undersøgt for det giftige stof PFOS.

- Det er det, der er for vores vedkommende en lille smule uforstående, i og med at hvorfor vi skal betale for en blodprøve, når at det er noget, hvor det er påført os i vores arbejdstid, siger Keld Rasmussen, formand for BO, der betegner sig selv som en upolitisk fagforening.