Brand ved stålvalseværk er slukket

Først på aftenen mandag forlod de sidste brandfolk havnen i Frederiksværk, hvor man siden natten til mandag har kæmpet med en brand i nogle skrotbunker ved byens stålvalseværk.

- Politiet har ikke været til stede siden i morges, og brandvæsnet har oplyst, at man er færdig på stedet, fortæller vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi.

Borgere i området blev mandag morgen opfordret til at lukke døre og vinduer og frarådet at opholde sig udendørs i længere tid. Meldingen var dog, at man godt kunne tage på arbejde og sende børn i skole.

Det var bunker med metalskrot, som befinder sig på stålvalseværkets udendørs arealer, der var antændt. Ifølge Jakob Tofte har politiet ingen oplysninger om, hvad årsagen til branden er.

Branden blev anmeldt klokken 01.30 natten til mandag, og i de første timer var Kemisk Beredskab involveret for at analysere røgen. Omkring klokken 08 mandag lå det imidlertid fast, at røgen ikke udgjorde nogen ekstraordinær fare.

Ifølge mediet sn.dk, som blandt andet dækker Halsnæs Kommune, hvor Frederiksværk ligger, har kommunen besluttet at holde et internt møde med brandvæsnet på baggrund af branden.

Det er nemlig ikke første gang, der er brand i en skrotbunke ved stålvalseværket. Det samme skete i 2019, hvor der blev udsendt sirenevarsling i forbindelse med en brand.

Kommunen vil nu se nærmere på tilsyn og tilladelse for den virksomhed, der har ansvaret med skrotoplaget, skriver sn.dk.