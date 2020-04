Brand kostede 65 kalve livet: Politiet sigter landmand

Cirka 60 kalve omkom under en brand på en gård ved Glejbjerg i Sydvestjylland søndag eftermiddag.

Desuden måtte fem kalve, der blev reddet fra flammerne, aflives af en dyrlæge på grund af røgforgiftning.

Efterfølgende er gårdens ejer blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Han har erkendt sin skyld, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ejeren har forklaret politiet, at han forud for branden arbejdede med en vinkelsliber uden for staldbygningen på gården.

I den forbindelse fløj en gnist ind i bygningen og antændte noget halm.

Herefter bredte ilden sig hurtigt til den del af stalden, hvor kalvene var opstaldet. Det var ikke muligt for gårdejeren - en 52-årig mand - selv at få bugt med ilden, hvorfor brandvæsnet blev tilkaldt.

Konkret er landmanden sigtet for overtrædelse af beredskabslovens paragraf 71 stk. 1, oplyser vicepolitiinspektør Henrik Thrane Jensen til Ritzau.

Af bestemmelsen fremgår det, at det kan udløse en bøde, hvis man ikke udviser forsigtighed ved brug af ild eller andet, der kan antænde en brand.

Søndag oplyste Trekantområdets Brandvæsen, at branden var brudt ud i en bygning med cirka 350 halmballer - de såkaldte bigballer.

Slukningsarbejdet blev besværliggjort af, at ilden - selv da den var under kontrol - fortsat ulmede i halmen. Derfor lød vurderingen søndag eftermiddag, at branden først ville være slukket efter et døgn.

Fem brandkøretøjer fra tre forskellige brandstationer i Sydjylland deltog i slukningsarbejdet på gården ved Glejbjerg, som ligger cirka 30 kilometer nordøst for Esbjerg.

Ingen personer kom til skade i branden.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker fortsat sagen. Umiddelbart er det politiets vurdering, at det var et hændeligt uheld, der resulterede i den omfattende gårdbrand.