Brand i stråtækt hus i Hedehusene skaber kraftig røg

Politiet råder beboere nær brændende hus at lukke døre og vinduer for at undgå gener fra røg.

En brand i et stråtækt hus på Stærkendevej i Hedehusene torsdag morgen skaber så kraftig røgudvikling, at naboer og andre i nærområdet opfordres til at lukke døre og vinduer for at undgå gener fra røgen.

Vi er i øjeblikket til brand i et stråtækt hus på Stærkendevej i Hedehusene, hvor der er kraftigt røgudvikling. Naboer og andre i nærområdet opfordres til at lukke døre og vinduer for at undgå gene fra røgen, der ikke er giftig. #politidk /vagtchefen — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) November 12, 2020

