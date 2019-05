Brancheforeninger: Det er dyrt at droppe konsulenter

- Alt peger på, at konsulenterne skaber stor værdi i det offentlige, og det undrer mig, at man ikke medtager det i beregningen, siger politisk konsulent i Dansk Erhverv, Daniel Møller Jensen.

Det giver ikke mening at lægge et loft over statens konsulentforbrug, som Socialdemokratiet foreslår, uden at skele til, hvilken værdi konsulenterne skaber.

Dansk Erhverv repræsenterer omkring 800 konsulentvirksomheder.

Forslaget er en del af et samlet velfærdsudspil, som Socialdemokratiet præsenterer mandag.

Et loft kan ifølge partiet flytte tre milliarder kroner fra konsulenter til velfærd. I dag bruger staten, kommuner og regioner i alt knap 11 milliarder kroner på konsulentydelser om året.

- Det er rigtig fint at se på, om man kan gøre det smartere. Men man kritiserer altså en hel branche alene på det udgiftsniveau, som staten har til konsulenter, siger Daniel Møller Jensen.

Også Dansk Industri, der har konsulentvirksomheder blandt sine medlemmer, mener, at det vil give dyrere - men ikke bedre - løsninger, hvis man sparer på det offentliges brug af konsulenter.

- Hvis man sparer konsulenterne væk i det offentlige, vil konsekvensen enten være, at opgaverne ikke bliver løst, eller at man bliver nødt til at ansætte markant flere specialister i det offentlige, udtaler branchedirektør i DI Rådgiverne, Henriette Søltoft.

- Konsulenterne skaber værdi for borgerne, når de løser opgaver for det offentlige. Det gælder eksempelvis, når de er med til at nedbringe behandlingstiden for kræftpatienter, til at vurdere om indsatsen for sindslidende virker eller til at finde løsninger på de udfordringer, klimaforandringerne skaber i byerne, siger hun.

Socialdemokratiet har ikke en konkret model i skuffen, men påpeger over for DR, at eksempelvis udvikling af komplicerede it-systemer kan være nødvendige at få konsulenternes hjælp til.

Derimod skal staten ikke betale dyre konsulenter til at løse managementopgaver, som fastansatte i den offentlige sektor selv kunne løse.